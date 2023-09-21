Вечером 21 сентября ряд американских СМИ, включая газету Associated Press, обнародовали новость о похищении танка Merkava 2 с израильской военной базы. Известно, что армейский объект располагается близ Хайфы, а похищенный танк играл роль тренировочной модели в ходе военных учений.

В моменты, когда учения не проводились, испытательный полигон мог посетить любой желающий, в том числе и гражданские лица. Несмотря на тот факт, что вес Merkava 2 превышает шестьдесят тонн, злоумышленники беспрепятственно похитили тяжёлую бронемашину с территории полигона.

Узнав о пропаже, руководство израильской военной базы инициировало экстренное расследование, дав начало серии оперативно-розыскных мероприятий. Всего через день поисков пропавший танк Merkava 2 был обнаружен на городской свалке в практически неизменённом состоянии.

Впоследствии правоохранители установили, что похитившие танк намеревались сдать его на металл с целью заработка, однако преступники не смогли осуществить свою задумку, оставив украденный танк рядом кучей мусора.

Позднее сотрудники полиции смогли узнать личности двух подозреваемых в краже танка. Вероятные преступники были задержаны по горячим следам и дают признательные показания, всесторонне сотрудничая со следствием.

Характерно, что после начала спецоперации на Украине Владимир Зеленский попросил страны коллективного Запада о поставках танков подразделениям ВСУ. В дальнейшем украинским войскам были переданы немецкие танки Leopard, британские "Челленджер-2", а также бронемашины Bradley американского образца.

Ожидается, что в ближайшее время армия Украины сможет получить доступ к произведённым в Соединённых Штатах танкам Abrams M1. Тем не менее, Министерство обороны Израиля до сих пор отказывается от передачи собственной бронетехники подконтрольным Киеву войскам.