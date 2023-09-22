Белорусы называли предпочтительные сроки начала отопительного сезона

Для поиска ответа были привлечены жители столицы, опрос проводился прямо на улицах Минска. Как и следовало ожидать, мнения минчан разделились.

Пенсионерка Виктория Игоревна считает, что включение отопительного сезона нужно проводить строго по графику с какой-то утвержденной даты, например — с 1 октября. По мнению женщины, все будут знать, что в этот день в квартиры точно придет тепло, а если вдруг похолодает в сентябре — несколько дней можно и обождать.

Однако молодые родители Константин и Юлия с этим не согласны. По их мнению, сидеть в холодной квартире с маленькими детьми — такое себе удовольствие. Они полагают, что включать отопление нужно сразу, как похолодает, и не обязательно для этого ждать какой-то назначенной даты.

Аналогичного мнения придерживаются пенсионеры Владимир и Ирина. Они приводят в пример прошлый год, когда из-за холодной погоды отопление в Минске включили 20 сентября, а в Минской области и того раньше — 19 сентября. Если бы ждать тела пришлось до 1 октября, то без массовой вспышки ОРВИ в стране бы не обошлось.

А молодая мама Ксения уверена, что включать отопление нужно, когда среднесуточная температура ниже 8 градусов будет в течение не пяти, а трех дней. Женщина напоминает, что было немало случаев, когда среднесуточная температура 9-10 градусов держалась неделями, а в квартирах было очень холодно. При этом нередко в течение 4-х дней она была ниже 8 градусов, на пятый день вдруг резко теплело, а затем вновь наступали холода.

Таким образом, большинство опрошенных считают, что нецелесообразно привязывать начало отопительного сезона к какой-то дате, а лучше ориентироваться на погодные условия.