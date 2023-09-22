Корги съел почти килограмм камней, политых маринадом для шашлыка

Инцидент произошёл в Москве, когда владельцы корги отправились на дачу для отдыха, намереваясь пожарить шашлыки. При готовке мяса на огне люди случайно разлили шашлычный маринад, большая часть которого оказалась на щебёнке, лежавшей под ногами.

В какой-то момент готовившие шашлык отлучились по своим делам буквально на несколько минут, однако этого было достаточно, чтобы ароматно пахнувшие камни привлекли внимание собаки.

За две минуты отсутствия хозяев у мангала корги успела съесть около килограмма камней, и сразу после этого питомец почувствовал недомогание. Подоспевшие люди заметили лежащую у камней собаку, сразу осознав причины происходящего.

Питомца доставили в ближайшую ветеринарную клинику, где собаке сделали рентген, обнаружив в её животе множество инородных предметов. Врачебный консилиум принял решение о проведении немедленной операции.