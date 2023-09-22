Корги съел почти килограмм камней, политых маринадом для шашлыка

12:26 2023-09-22

Хозяева питомца забили тревогу, когда заметили, что их собака ведёт себя странно.

Инцидент произошёл в Москве, когда владельцы корги отправились на дачу для отдыха, намереваясь пожарить шашлыки. При готовке мяса на огне люди случайно разлили шашлычный маринад, большая часть которого оказалась на щебёнке, лежавшей под ногами.

В какой-то момент готовившие шашлык отлучились по своим делам буквально на несколько минут, однако этого было достаточно, чтобы ароматно пахнувшие камни привлекли внимание собаки.

За две минуты отсутствия хозяев у мангала корги успела съесть около килограмма камней, и сразу после этого питомец почувствовал недомогание. Подоспевшие люди заметили лежащую у камней собаку, сразу осознав причины происходящего.

Питомца доставили в ближайшую ветеринарную клинику, где собаке сделали рентген, обнаружив в её животе множество инородных предметов. Врачебный консилиум принял решение о проведении немедленной операции.

  • Изображение статьи

    В результате хирургического вмешательства из желудка корги была извлечена целая груда камней, которые взвесили на кухонных весах. Результат ошеломил: оказалось, что собака съела ровно 730 граммов щебёнки.

    Владельцам корги рекомендовали внимательнее следить за своим питомцем для избежания подобных инцидентов в будущем, однако после операции собака сама прекратила обращать на камни излишнее внимание.

    В настоящий момент пёс проходит постоперационную реабилитацию и уверенно идёт на поправку. Врачи уверяют, что в ближайшее время собака будет полностью здорова.