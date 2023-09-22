Песков назвал соседство с Польшей «не самым комфортным» для Беларуси

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публично заявил, что польские оборонные концерны прекратили поставлять своё оружие на Украину, поскольку администрация Варшавы сейчас сосредоточена на вооружении национальной армии. Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак обещал, что государственные войска станут сильнейшими в Евросоюзе.

Позднее польский президент Анджей Дуда частично опроверг заявление Моравецкого, сообщив, что слова премьер-министра неверно восприняли. По словам Дуды, Польша продолжает поставлять оружие для ВСУ по действующим контрактам, но не будет заключать новые, поскольку Варшава действительно активно наращивает собственные запасы вооружений.

Высказывания высокопоставленных польских политиков не остались без внимания пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который выразил уверенность в том, что недружественная для России Польша является агрессивным государством, с территории которого периодически исходят угрозы как для Москвы, так и для Минска.

Также Песков утверждает, что соседство с Польшей "не самое комфортное" для Республики Беларусь. Данное мнение частично разделяет Александр Лукашенко, который ранее неоднократно проводил чёткую грань между действующим польским правительством и населением данного государства.

Лукашенко убеждён, что восседающие во властных кабинетах Варшавы политики переживают реваншистские настроения, однако простые польские граждане не имеют неприязни к белорусам и россиянам. Одно из похожих заявлений прозвучало 17 сентября, когда президент Беларуси выступал в "Минск-Арене" по случаю празднования Дня народного единства.

В минувшее воскресенье Александр Лукашенко в очередной раз констатировал, что страны не вольны выбирать себе соседей и должны мирно сосуществовать благодаря неустанному поиску компромиссного взаимопонимания. Кроме того, Лукашенко предостерёг Польшу и прибалтийские государства от атак на Беларусь.

В той же речь президент напомнил, что в настоящий момент на территории белорусской Республики дислоцируются военнослужащие "Группы Вагнера" и тактическое ядерное оружие, принадлежащее России.