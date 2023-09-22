Введение налога на богатство в Беларуси маловероятно

Фраза «кто больше получает, должен платить больше налогов» звучит справедливо. Но она работает даже при отсутствии налога на богатых: так, в Беларуси ставка подоходного налога 13%, и, если рассчитать его от сумм 1000 рублей и 100 000 рублей — получится, как говорят в Одессе, две большие разницы.

С другой стороны, своя логика есть и у предложений ввести дополнительный налог по ставке 30% или 40% для тех, кто получает сверхдоходы — например, исчисляемые в сотнях тысяч или миллионах рублей. Это позволило бы обеспечить поступление в бюджет дополнительных и немалых сумм — которые можно было бы направить на реализацию социальных проектов и помощь нуждающимся.

Однако вряд ли богачи захотят делиться своими сверхдоходами. Можно предположить, что в случае положительного принятия решения о налоге на богатых состоятельные граждане начнут скрывать свои доходы.

Да, какую-то их часть может найти налоговая инспекция — но если человек, например, имеет бизнес за границей, то он просто не будет переводить свои доходы в Беларусь, чтобы не платить налог по увеличенной ставке.

Возможна и иная ситуация — когда состоятельные граждане начнут выводить получаемые в Беларуси доходы за границу, а это уже грозит серьезным оттоком капитала.

Вероятно, подобные сомнения есть и у законодателей, поэтому тема налога на богатых пока подвисла в воздухе.