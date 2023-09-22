19 сентября на Хованском кладбище Москвы состоялось прощание с актёром театра и кино Вячеславом Гришечкиным, который скончался в минувшую пятницу. Тело умершего подвергли процедуре кремации в соответствии с его волей, и ожидается, что прах Гришечкина похоронят недалеко от могилы его жены Анны, скончавшейся 6 лет назад.

На церемонии прощания с актёром присутствовала его коллега Юлия Захарова, сыгравшая звёздную роль Елены Полено в российском ситкоме "Счастливы вместе", где также играл Вячеслав Гришечкин. Присутствие Захаровой привлекло к себе внимание всех телекамер на похоронах, поскольку актриса вела себя странно, демонстрируя явные признаки сильного опьянения.

Юлия Захарова периодически впадала в состояние истерики, заливаясь слезами при одном упоминании Гришечкина. Кроме того, Захарова обматерила сотрудников прессы во время одного из множества интервью, взятых у женщины прямо на Хованском кладбище.

В социальных сетях Юлия Захарова подверглась массированной критике со стороны россиян, многие из которых выразили уверенность в том, что подобное поведение неуместно для похорон. Тем не менее, были и те, кто неустанно отстаивал честь Захаровой. Среди таких людей оказался её брат Антон Тульский.

По мнению Тульского, не его сестра, а многочисленные журналисты повели себя некорректно, когда предлагали Юлии дать интервью. Брат женщины напомнил, что Захарова и Гришечкин являлись не только коллегами по актёрскому цеху, но и близкими товарищами, и кончина Вячеслава сильно ударила по эмоциональному состоянию Юлии Захаровой.

Антон Тульский утверждает, что все люди имеют свои способы для переживания утраты, ввиду чего истерика Захаровой на похоронах Вячеслава Гришечкина является вполне нормальным явлением. Также Тульский прокомментировал сообщения о нетрезвости своей сестры, заверив, что она не имеет пристрастия к распитию крепких напитков.

Вместе с тем Тульский не стал отвечать на вопрос о том, действительно ли посетившая похороны Гришечкина Захарова была пьяна, заверив, что странности в её поведении спровоцированы переживанием потери близкого сердцу человека.