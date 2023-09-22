Пилоту грозит условный срок за неумышленное обезглавливание мужчины в вингсьюте

Инцидент произошёл летом 2018 года, когда французский пилот самолёта Ален Си выполнял плановый рейс, в рамках которого профессиональный парашютист Николас Гали совершал прыжок с вингсьютом. Вингсьют является специальным костюмом, позволяющим лётчику совершать прыжки наподобие белки-летяги.

Известно, что Гали совершал прыжок в вингсьюте с борта самолёта, который пилотировал Си. Уже через несколько секунд после совершения прыжка Николас скоропостижно скончался в результате столкновения с крылом самолёта, борт которого он покинул. Впоследствии выяснилось, что Гали оказался обезглавлен, зацепившись за крыло воздушного судна.

Несмотря на то, что ЧП с Николасом Гали имело место пять лет назад, 19 сентября 2023 года во французском городе Монтабан состоялось заседание суда по делу Алена Си, который обвиняется в неумышленном убийстве лётчика в вингсьюте. В настоящий момент Си грозит 12 месяцев условного срока.

На суде Ален Си рассказал, что вместе с Гали на борту самолёта находилось ещё несколько лётчиков в вингсьютах, совершивших свои прыжки после того, как воздушное судно пошло на снижение. При этом Си публично признался, что после прыжка Николаса Гали он не видел, в какую сторону полетел мужчина в спецкостюме. Именно это обстоятельство и стало причиной трагедии.

Характерно, что Ален Си отказался признать свою вину несмотря на тот факт, что гибель Гали была идентифицирована как непредумышленное убийство. По мнению Си, погибший Николас действовал некорректно, и после совершения прыжка изменил траекторию своего полёта вопреки инструкциям.

Позже также стало известно, что Ален Си не обладал правом осуществлять одиночные полёты без сопровождения второго пилота, поскольку он имел врачебное ограничение, связанное с наличием у него некого заболевания. В ходе судебного заседания Си признал, что не имел права на осуществление полёта, в котором скончался Николас Гали.

Ожидается, что помимо Алена Си наказание может понести учреждение, оказавшее услуги по прыжку в вингсьюте для Гали: лётную школу могут оштрафовать почти на 11 тысяч долларов.