Билл Гейтс высмеял посадку деревьев для борьбы с климатическими изменениями

Один из учредителей американской IT-компании Microsoft Билл Гейтс известен не только благодаря разработке революционных технологий, но и своей борьбой с проблемой глобального потепления. Каждый год Гейтс тратит миллионы долларов на поиск устойчивого решения проблематики изменения погодных условий, также написав книгу с названием "Как избежать климатической катастрофы".

Искушенный в экологических вопросах Билл Гейтс уверяет, что для борьбы с глобальным потеплением недостаточно засадить Землю множеством деревьев: хоть они и действительно способствуют поглощению углекислого газа, последние исследования учёных из Массачусетса доказывают, что 1 000,000,000,000 деревьев снизят грядущее потепление менее чем на четверть градуса по Цельсию к началу следующего столетия.

Гейтс является сторонником технократического пути разрешения проблем, связанных с глобальным потеплениям. Оппонируя ретроградам, призывающим сокращать использование технологий, миллиардер выступает за идею модернизации транспортных и промышленных видов техники.

При этом Билл Гейтс признаёт, что современное мироустройство изобилует технологиями, которые приводят к загрязнению окружающей среды, тем самым провоцируя ускоренное глобальное потепление. Несмотря на печальную тенденцию, Гейтс позитивен в своих оценках движения борьбы за сохранность экологии, утверждая, что сторонниками этой идеи становится всё большее число молодых людей.

Известно, что после начала коронавирусной пандемии Билл Гейтс называл грядущие климатические изменения более смертоносными, нежели стремительное распространение COVID-19. Вместе с тем Гейтс нашёл и положительный аспект в начале пандемии, отметив, что из-за самоизоляции на улицах стало меньше транспортных средств, загрязняющих окружающую среду своими выбросами.

Бывший руководитель Microsoft придерживается идеи о том, что глобальное потепление и другие климатические процессы являются ключевым фактором при начале вооружённых конфликтов. Предприниматель вспомнил, что война в Сирии стартовала в 2011 году, когда страна столкнулась с рекордно сухой погодой и как следствие — с неурожайностью.

В то же время Билл Гейтс верит, что в недалёком будущем военные конфликты по всей планете будут вспыхивать всё чаще, особенно затрагивая африканский континент. Несмотря на то, что в Африке находится меньше всего технологий, ответственных за выброс вредных газов, именно там климатические изменения станут причиной продовольственного дефицита и закономерных войн за перераспределение ресурсов.