Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе продали за $8,4 млн с целью сноса

22 сентября стало известно, что ранее принадлежавший Мэрилин Монро дом в Лос-Анджелесе был продан компании Glory of the Snow 1031 Trust в конце нынешнего лета. Сумма сделки составила рекордные 8,4 миллионов долларов, однако имя нового владельца дома до сих пор не раскрывается.

Известно, что выкупивший жилище Монро фонд принадлежит филадельфийскому предпринимателю Эндрю Шуру, однако это не означает, что он является реальным владельцем данной покупки.

Кроме того, недавно компания Esotouric обнародовала свежие фотографии, сделанные со спутника. На снимках видно, что между бывшим домом Мэрилин Монро и примыкающим к нему участком снесли заграждение. Данное обстоятельство косвенно указывает на то, что дом Монро и владения по соседству принадлежат одному и тому же человеку.

Соседний участок является собственностью бизнесвумен Брины Мильштейн, которая замужем за филадельфийским шоуменом Роем Бэнком. Также Мильштейн является дочерью Карла Мильштейна, снискавшего популярность в США в качестве влиятельного дельца в сфере недвижимости.

Семнадцать лет назад Бэнк и его супруга выкупили соседствующий с жилищем Мэрилин Монро дом за 8,2 миллиона долларов, и очевидно, что бывший особняк знаменитости также перешёл под контроль четы Бэнка и Мильштейн. Также в сети появились сведения о том, что бывший дом Монро готовится к сносу.

Данная информация вызвала резонанс в соцсетях, поскольку жители Лос-Анджелеса начали массово выступать в поддержку сохранения жилища Монро, предлагая сделать из него музей. В дальнейшем люди, живущие рядом с домом умершей актрисы, рассказали о коротком диалоге с Роем Бэнком.

По словам соседей пары предпринимателей, Бэнк признался, что он отказался от решения по сносу дома Мэрилин Монро. Вместе с тем мужчина не рассказал о том, что собирается делать со своей покупкой в будущем.