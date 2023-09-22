Соскин осудил идею Зеленского о реформации Совбеза ООН

Олег Соскин дал оценку выступлению Владимира Зеленского, который 20 сентября выступил с речью на полях высокой недели Генеральной ассамблеи Совбеза ООН в Нью-Йорке. Тогда Зеленский публично заявил, что устав Организации объединённых наций остро нуждается в реформации своей структуры.

По мнению украинского президента, поводом для изменения механизмов работы Совета безопасности ООН является тот факт, что Россия обладает правом наложения вето на любые решения внутри организации. Владимир Зеленский уверен, что для отмены вето на полях ООН достаточно провести голосование, где победившей будет считаться позиция, набравшая 2/3 голосов.

Комментируя слова Зеленского, Соскин выразил уверенность в том, что президент Украины не обладает компетентностью для внесения предложений об изменении принципов работы столь масштабной организации как ООН. Также экономист признался, что тезисы Владимира Зеленского о переустройстве системы Организации объединённых наций вызывают у него улыбку.

Выступая с трибуны ООН, Владимир Зеленский попутно презентовал украинское видение возможного завершения конфликта с Россией. Данный документ получил название "формула мира": в нём Зеленский предлагает немедленно прекратить российско-украинский конфликт, вернув Украину в границы 1991 года, образовавшиеся после распада Советского Союза.

На высокой неделе Генеральной ассамблеи Совбеза ООН Россию представлял её министр иностранных дел Сергей Лавров, который произнёс речь сразу после Владимира Зеленского. В своём выступлении Лавров указал на потенциально возможный геноцид жителей Крыма и новых российских регионов в случае, если на их территории вернутся солдаты ВСУ.

Характерно, что Сергей Лавров внимательно слушал выступление Зеленского в Нью-Йорке, однако последний отказался присутствовать во время речи своего российского коллеги, демонстративно покинув заседание Совета безопасности.

Уже после ухода Владимира Зеленского Сергей Лавров напомнил о признаниях экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда, которые ранее утверждали, что Киев не планировал следовать положениям достигнутых в Минске мирных соглашений.

Комментируя данный факт, Лавров заявил, что лидеры западных держав долго и целенаправленно подталкивали Зеленского к конфликту с Россией.