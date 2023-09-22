10% читателей Виктора Пелевина не верят в существование автора

22 сентября руководство электронной библиотеки "Литрес" опубликовало результаты свежего соцопроса, в котором россияне и жители стран СНГ рассказали об отношении к писателю Виктору Пелевину. По итогам опроса выяснилось, что в реальное существование Пелевина верит лишь 90 процентов его читателей.

Ещё 10 процентов респондентов считают, что книги литератора пишутся коллективно или даже с помощью нейросетей. Кроме того, более 55 процентов опрошенных выразили уверенность в том, что Виктор Пелевин обладает даром предсказания будущего, закладывая футурологические прогнозы в свои произведения.

Конспирологические теории вокруг персоны Пелевина не лишены рационального зерна, поскольку писатель фактически живёт как затворник, отказываясь от дачи интервью. В соцсетях можно встретить небольшое количество фотографий Виктора Пелевина, однако большинство из них однотипны: мужчина коротко пострижен, одет в неброские наряды и носит чёрные очки.

Кроме того, Пелевин выпускает в свет новые книги с завидной регулярностью: зачастую романы и повести автора выходят раз в год в начале осени. В 2023 году новое произведение Виктора Пелевина получило название "Путешествие в Элевсин" и должно выйти в свет не позднее 29 сентября.

Характерно, что в последние годы при написании книг Пелевин предпочитает использовать популярные в обществе темы. В частности, "Путешествие в Элевсин" повествует именно о нейросетях — явлении, вызвавшем настоящий информационный бум благодаря работе платформы Chat GPT .

В настоящий момент у книг Виктора Пелевина есть две громкие экранизации: фильмы сняты на книги "Generation П" и "Амир V". Среди актёров, снявшихся в "Поколении П", фигурируют Владимир Епифанцев, Сергей Шнуров и Иван Охлобыстин.

В киноленте по "Амир V" снялся Мирон Фёдоров, более известный как рэп-исполнитель Oxxxymiron (признан иноагентом по решению Министерства юстиции России). Примечательно, что оба фильма по романам Пелевина были сняты российский режиссёром Виктором Гинзбургом. В нынешнем году Гинзбург начал работу над ещё одной картиной по мотивам Пелевина, планируя снять фильм по книге "S.N.U.F.F".