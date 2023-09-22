Могилёв наводнили скульптуры львов, отсылающие к древней городской легенде

Могилевчанка Ирина перед каждым значимым для себя событием отправляется в сквер Миронова. Не только, чтобы отдохнуть, но и загадать желание, потерев майку бронзового Лёвы, который прописался здесь шесть лет назад.

"Хотите верьте, хотите нет, но желания сбываются", - утверждает женщина.

Такая традиция зародилась буквально с первых дней установки скульптуры львёнка. Эта работа могилёвского художника Андрея Воробьева органично вписалась в ландшафт и стала одной из популярных локаций для селфи могилевчан и гостей города.

За последние годы царь зверей в занял значимое место в почётном ряду символов Могилёвщины. Историк-краевед Ирина Савосина утверждает, что его истоки уходят в древнюю легенду о богатыре по имени Машека, которого прозвали Львом. По ее словам, Могилёв всегда противостоял войнам и невзгодам, как могучий (то есть «могий») лев, и в совокупности с легендой о богатыре это дало городу название.