Могилёв наводнили скульптуры львов, отсылающие к древней городской легенде

Могилевчанка Ирина перед каждым значимым для себя событием отправляется в сквер Миронова. Не только, чтобы отдохнуть, но и загадать желание, потерев майку бронзового Лёвы, который прописался здесь шесть лет назад.
"Хотите верьте, хотите нет, но желания сбываются", - утверждает женщина.
Такая традиция зародилась буквально с первых дней установки скульптуры львёнка. Эта работа могилёвского художника Андрея Воробьева органично вписалась в ландшафт и стала одной из популярных локаций для селфи могилевчан и гостей города.
За последние годы царь зверей в занял значимое место в почётном ряду символов Могилёвщины. Историк-краевед Ирина Савосина утверждает, что его истоки уходят в древнюю легенду о богатыре по имени Машека, которого прозвали Львом. По ее словам, Могилёв всегда противостоял войнам и невзгодам, как могучий (то есть «могий») лев, и в совокупности с легендой о богатыре это дало городу название.
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Сегодня наткнуться на скульптуру этого животного можно в центре города и на его окраинах, на парадных улицах и в тихих дворах, у проходных предприятий и скверах.
Самые заметные из таких скульптурных воплощений расположены на Пушкинском проспекте. Четвёрка бронзовых львов, которые также создал Андрей Воробьев, охраняет мост через Днепр.
"Они поселились здесь минимум на пятьсот лет", - гарантировал скульптор. Он не скрывает, что прототипы для изваяний искал не где-нибудь, а в московском цирке братьев Запашных. "От идеи до момента ее реализации прошел почти год", - вспоминает Воробьев. В свою очередь Запашные давно поняли, что для роли «модели» больше всего подходит очень редкий лев-альбинос по кличке Джон.
Мужчина рассказал, что для воплощения задуманного пришлось многому научиться. Хотелось, чтобы лев отражал характер города, его настроение. Впоследствии габариты бронзовых львов вдвое превысили реальные: высота сидящих «охранников» из бронзы составила 1,8 метра, а стоящих – 2, 4 метра.
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Нет ничего удивительного, что милый львёнок стал брендом и Могилёвской фабрики мороженого. Сегодня металлический Лёва украшает проходную предприятия, а нарисованный – упаковку самого лакомства. Ребятня хорошо знает вкус «Лёвы», отдавая предпочтение именно этому лакомству.
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Другой могилевский скульптор, Владимир Кононов, вырезал скульптуру льва из гранитной глыбы, найденной на дне Днепра в окрестностях города. Каменную «маску льва» прикрепили к большому валуну, откуда она гордо взирает на прохожих.
Ещё один символ города встречает местных жителей и приезжих на въезде в Могилёв со стороны Минска, возле арки. Лев в натуральный рост изготовлен из искусственной травы – такие фигуры называют топиари.
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А работников завода «Могилёвлифтмаш» прямо у проходной приветствует представитель этого семейства кошачьих, выполненный из стекловолокна и цемента. Сотрудники металлургического завода, в свою очередь, каждый день «встречаются» со львом, фигуру которого сделали из оцинкованной металлической проволоки и профильной трубы.
И это далеко не полный перечень «популяции» львов в Могилёве. Энтузиасты однажды решили подсчитать: сколько их на самом деле? Получилось около двадцати пяти. Хотя точной и эту цифру не назовешь, потому что каждый сезон появляются всё новые и новые скульптуры.
Среди них есть не только бронзовые, металлические или каменные, но также из лозы, дерева и других материалов. Каждый из них вносит свою лепту в общую палитру неповторимого антуража города.