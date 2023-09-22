Российский второклассник сбежал из дома из-за нежелания жениться

Инцидент произошёл в населённом пункте Прокопьевск Кемеровской области России. Мальчик-второклассник посетил урок "Разговоры о важном", который появился в российских школах с сентября 2022 года и обычно предшествует всем остальным занятиям, поскольку проходит утром понедельника.

Учащийся второго класса прослушал лекцию на тему традиционных для России ценностей, в рамках которой детям рассказали, что бракосочетание между мужчиной и женщиной является естественной частью жизни всех взрослых людей. Тем не менее, данному уроку предшествовала беседа мальчика с одноклассниками, которая стала фундаментом для мыслей о побеге.

Дело в том, что ещё до урока сверстники сообщили будущему беглецу о такой части супружеской жизни как секс. Узнав о данном феномене, школьник публично заявил, что отныне он наотрез отказывается связывать свою дальнейшую судьбу с женщиной. По словам подростка, мысли об акте физической близости вызывают у него стойкое чувство отторжения.

Мать сбежавшего позднее вспоминала, что её сын ранее неоднократно говорил о нежелании вступать в брак. Через несколько дней после "Разговоров о важном" юноша вышел из дома и не вернулся, после чего встревоженные родные бросились на поиски пропавшего мальчика. Оказалось, что школьник заранее спланировал побег, подготовив для этого все необходимые вещи.

К счастью, беглец быстро обнаружился: выяснилось, что второклассник затаился в ближайшем парке. Мальчик поступил осмотрительно, укутавшись в захваченный из дома плед, и когда его разыскали, он во всеуслышание заверил, что планировал спать на улице, не возвращаясь к родителям.

Испуганная мама сразу же повела ребёнка домой, однако по дороге мальчик сказал, что отнюдь не изменил своего мнения о женитьбе. Женщина утверждает, что её сын лишь укрепился в намерениях прожить жизнь в одиночестве, никогда не вступая в половой контакт с представительницами прекрасного пола.

Кроме того, второклассник пообещал матери, что сбежит повторно, построив хижину в лесистой местности. При этом юноша уверяет, что он планирует вести затворнический образ жизни.