Матчмейкеры UFC анонсировали бой между Тони Фергюсоном и Пэдди Пимблеттом

23 сентября пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) анонсировала поединок между легковесами Тони Фергюсоном и Пэдди Пиблеттом, которые должны встретиться 17 декабря на 296-ом турнире организации. Бойцовский кард состоится на полях Ти-Мобайл Арены в Лас-Вегасе, а возглавит мероприятие бой в полусреднем весе между его чемпионом Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном.

Ряд западных спортивных журналистов, включая Ариэля Хелвани, обвинили руководство UFC в желании уволить Фергюсона, который идёт на серии из шести поражений. В последний раз Тони выходил в восьмиугольник 23 июля нынешнего года, где потерпел поражение от американца Бобби Грина, задушившего своего визави ручным треугольником.

Примечательно, что Фергюсоном отказался сигнализировать о сдаче, ввиду чего рефери пришлось остановить поединок, поскольку Тони потерял сознание.

Поражению от Грина предшествовали встречи Тони Фергюсона с Нейтом Диазом, Майклом Чендлером, Бениелом Дариушем, Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи. В последних шести поединках Фергюсон проиграл, причём в четырёх из них досрочно. Лузстрик Фергюсона начался именно с поражения от Гейджи, который фактически избивал американца все пять раундов до остановки встречи рефери.

Несмотря на длинную серию поражений, матчмейкеры UFC назначили бой между Тони Фергюсоном и Пэдди Пимблеттом, который наоборот, идёт на серии из шести побед, четыре из которых были под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата. Пимблетт был чемпионом в организациях Cage Warriors и Full Contact Contender, где также выступал в лёгком весе.

Менеджмент UFC активно продвигает персону Пэдди Пимблетта, пытаясь представить его зрителю в качестве восходящей звезды промоушена. В свою очередь Тони Фергюсон является бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе, ныне позиционируясь организацией как ветеран.

Некогда Фергюсон имел самую большую победную серию UFC, став триумфатором в двенадцати поединках подряд, благодаря чему завоевал пояс временного чемпиона в лёгком весе. В настоящий момент проигравший шесть боёв кряду Тони уверяет, что ещё не готов к выходу на пенсию и способен вернуться в титульную гонку.

Руководство UFC осознаёт, что Тони Фергюсон уже прошёл пик своих физических возможностей, в то время как Пэдди Пимблетт является ярким проспектом, досрочные победы которого привлекают внимание фанатов организации, готовых платить за платный просмотр её мероприятий.

Очевидным фаворитом в грядущем поединке между Фергюсоном и Пимблеттом является последний, и в случае очередного поражения Тони он с большой долей вероятности покинет организацию: матчмейкерам UFC больше не придётся уговаривать американца повесить перчатки на гвоздь, поскольку седьмая неудача подряд навсегда похоронит карьеру Тони.