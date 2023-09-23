Астраханка выжила, выпав с 8 этажа при мытье окон

Накануне стало известно, что жительница Астраханской области выпала из окна с высоты восьмого этажа. Очевидцы событий утверждают, что женщина занималась рутинной уборкой, решив протереть окна в собственной квартире. В определённый момент она оступилась, сорвавшись с высоты.

К месту ЧП незамедлительно прибыла карета скорой помощи, после чего пострадавшую доставили в Александро-Мариинскую больницу. Медики провели ряд комплексных мероприятий для установления травм, полученный упавшей из окна. По итогам проведения КТ выяснилось, что пострадавшая получила ушиб мозга и множественные переломы.

В частности, у женщины были диагностированы переломы таза, лопаточных и ключичных костей. Кроме того, упавшая с высоты получила серьёзные повреждения костей позвоночника, крестца, рёбер и грудной клетки. Ультразвуковое сканирование брюшной полости женщины помогло узнать, что в результате падения у неё началось внутреннее кровоизлияние, спровоцированное повреждением печени.

Владимир Шевчук, который дежурил в травматологическом отделении Александро-Мариинской больницы, позднее вспоминал, что после госпитализации упавшей с 8 этажа весь медперсонал был мобилизован для попытки сохранения жизни девушки.

Также Шевчук признался, что изначально медики не давали прогнозов о шансах выживаемости пострадавшей, поскольку её состояние идентифицировалось как крайне тяжёлое.

Проведя все диагностические процедуры, врачи приняли решение о необходимости экстренного хирургического вмешательства. После серии срочных операций состояние пострадавшей было нормализировано. Тем не менее, врачи не стали делать предположений о сроках реабилитации женщины, поскольку даже спустя 30 дней с момента операции она до сих пор не восстановила способность ходить.

В настоящий момент упавшая из окна женщина в состоянии шевелить левой ногой, однако правая до сих пор не восстановилась после травмы. Медики предполагают, что для восстановления работы правой ноги пострадавшей понадобится помощь квалифицированного невролога и повторные операции.