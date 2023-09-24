В США расследуют растрату средств Tesla на строительство особняка для Маска

Известно, что кабинет директоров электромобильной корпорации Tesla разместил тендер на покупку специального стекла. В тексте тендера утверждалось, что закупка данного материала необходима руководству Tesla для реализации секретного проекта компании, детали которого не разглашаются.

Тем не менее, череда увольнений внутри Tesla спровоцировала утечку внутренней информации компании, поскольку попавшие под сокращение сотрудники Илона Маска затаили обиду на своего экс-начальника. Уволенные работники Tesla утверждают, что специальное стекло приобреталось компанией для строительства нового особняка Маска.

Предполагается, что Илон Маск планирует построить себе новый дом, который располагался бы в городе Остин штата Техас. Примечательно, что по соседству с местом строительства особняка располагается генеральный офис Tesla, что позволило бы Маску быстро добираться на работу.

Слухи о возможном нецелевом использовании ресурсов компании Tesla привлекли внимание американских правоохранителей, которые инициировали расследование. Параллельно с этим Минюст США изучает деятельность Tesla, поскольку растрата бюджета организации на личные нужды её гендиректора незаконна.

Не так давно Илон Маск уже оказывался в центре скандала: бизнесмена обвинили в намерениях построить автомобильный концерт Tesla на территории Саудовской Аравии. Многочисленные публикации в западных СМИ, включая газету WSJ, утверждали о том, что Маск и саудитские чиновники уже ведут переговоры о постройке завода Tesla в землях, подконтрольных Эр-Рияду.

Источники Wall Street Journal уверяли, что в обмен на постройку завода Tesla в Саудовской Аравии американскому предпринимателю предоставят возможность для выгодного приобретения ресурсов, необходимых для производства его электрокаров. В частности, администрация Эр-Рияда могла пообещать Илону Маску сделку по покупке металлов и минеральных пород.

После появления подобных сообщений Маск поспешил их опровергнуть, написав пост в мессенджере X (экс-Twitter). В своём сообщении глава Tesla заверил, что его компания не ведёт переговоров с Саудовской Аравией, в то время как саудитское правительство активизировало контакты с фирмой Lucid Group, которая позиционирует себя как прямой конкурент "Теслы".

Характерно, что 18 сентября прошли переговоры Илона Маска с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. Бизнесмен и политик встретились в Нью-Йорке, где Эрдоган попросил об открытии первого завода Tesla на территории Турции.