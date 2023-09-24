Польша и Украина нашли компромисс по зерновому вопросу

Днём воскресенья, 24 сентября, польский президент Анджей Дуда публично сообщил о создании зерновых маршрутов на территории страны. По словам Дуды, в Польше начнут функционировать специальные коридоры, оборудованные для экспорта производимого на Украине зерна в страны Евросоюза.

При этом Анджей Дуда в очередной раз подчеркнул, что население Польши не испытывает нужды в украинской сельскохозяйственной продукции, поскольку польские аграрии в состоянии обеспечивать продовольственную безопасность государства. Известно, что ранее живущие в Польше фермеры провели серию забастовок, выступив за запрет ввоза украинского зерна на свою территорию.

Бастовавшие утверждали, что экспортируемое Киевом зерно обладает низким качеством и невысокой ценой. Приток такого тавара равносилен демпингу: поляки прекращали приобретать зерновые у местных производителей, отдавая предпочтение культурам из Украины из-за их малой стоимости.

Данное обстоятельство побудило Еврокомиссию законодательно запретить транзит украинского зерна через Польшу, Венгрию, Болгарию, Словакию и Румынию. Тем не менее, 15 сентября срок действия данного запрета истёк, ввиду чего администрации Варшавы, Братиславы, Будапешта и Бухареста приняли решение о персональной пролонгации запрета на поставки зерна из Украины.

Впоследствии офис Владимира Зеленского направил жалобу в ВТО на четыре страны Евросоюза, продливших запрет на транзит украинского зерна. Такое решение спровоцировало дестабилизацию отношений между Киевом и Варшавой: в частности, планировавший встретиться с Зеленским на полях Совбеза ООН Дуда отменил переговоры с украинским коллегой.

Параллельно с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава больше не намерена поставлять своё оружие армии Украины. Позднее Моравецкий сделал ремарку, отметив, что речь шла о внеплановых оружейных поставках. Также политик заверил, что город Жешув продолжит выполнять функцию перевалочного пункта, откуда западное вооружение поставляется украинским войскам.

Новое заявление Анджея Дуды о создании зерновых коридоров в Польше свидетельствует о том, что администрации Варшавы и Киева приняли решение о стабилизации дипломатических отношений, отказавшись от дальнейшей эскалации конфликта.