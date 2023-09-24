Великобритания пытается стать страной-регулятором в области технологий ИИ

22 сентября заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден выступил на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где прочитал собравшимся лекцию о бурно развивающихся технологиях, связанных с искусственным интеллектом. По словам Даудена, Лондон преуспел в развитии ИИ, ввиду чего британское государство намеревается стать флагманом в данной отрасли.

Чиновник утверждает, что правительство Британии аккумулировало опыт безопасного применения ИИ-технологий, благодаря чему страна может поделиться своими наработками с зарубежными коллегами. Также Оливер Дауден уверен, что именно Великобритания способна разработать правила внедрения ИИ во все сферы жизнедеятельности современного человека.

Характерно, что премьер-министр Британии Риши Сунак стал инициатором проведения международного саммита, на котором предлагается обсудить темпы развития систем с искусственным интеллектом, а также меры предосторожности при разработке приложений, функционирующих на основе ИИ.

Появление чат-бота GPT от американской компании OpenAI стало поводом для масштабной дискуссии по поводу готовности человечества к контактам с искусственным разумом. Противники развития ИИ указывали на то, что программы на основе искусственного интеллекта уверенно прогрессируют и могут выйти из-под контроля, начав причинять вред людям.

Выступавший в ООН Оливер Дауден является очевидным сторонником идеи развития ИИ, однако политик признаёт, что подобные технологии несут не только положительные, но и отрицательные аспекты. К примеру, Дауден считает, что искусственный интеллект будет способствовать росту кибермошенничества в мире.

Тем не менее, зампремьера Великобритании убеждён в исключительной пользе, которую можно извлечь из систем с искусственным интеллектом.

Одним из самых ярких успехов ИИ-бота ChatGPT стал случай семилетнего американца Алекса, который страдал от болей и неконтролируемой агрессии. Его мать рассказывала, что за три года она показала сына 17 врачам, однако никто из них не смог установить причины недомогания.

Впоследствии женщина обратилась за помощью к ChatGPT, изложив искусственному интеллекту все симптомы больного. Проанализировав запрос матери, чат-бот поставил мальчику верный и крайне редкий диагноз. После этого юноше провели операцию, и в настоящий момент он успешно восстанавливается.