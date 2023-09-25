Последний китайский император Пу И подчинялся простой наложнице

15:27 2023-09-25
Последний китайский император Пу И подчинялся простой наложнице

По традиции воспитанием малолетнего императора в Китае занимались не родители, а придворные.

У Пу И воспитательницей была назначена наложница Дуань Кан, которая просто помыкала юным правителем.

Известен случай, когда Пу И нарядился в чулки и военную форму английского пошива, за что Дуань Кан набросилась на него с криками.

Император, идя на встречу с ней, справлялся у евнухов о ее расположении духа, такой страх она у него вызывала.

Дуань Кан довела до самоубийства мать Пу И, уволила императорского врача, и даже заставила его жениться на выбранной ею девушке.

Умерла Дуань Кан в 1924 году, когда свергнутого Пу И прогнали из запретного города в Пекине.

Антон Райт
16:32

Антон Райт

Люся Чеботина рассказала порталу «А теперь внимание!» о махинациях, которые она проделывала в юности

Люся Чеботина рассказала порталу «А теперь внимание!» о махинациях, которые она проделывала в юности

Оказывается, в 17 лет артистка «подделала» копию своего паспорта, чтобы попасть в клуб на вечеринку.
Эльза Ли
15:55

Эльза Ли

Королева поневоле: несчастливая личная жизнь Назли Сабри

Королева поневоле: несчастливая личная жизнь Назли Сабри

Назли была дочерью министра сельского хозяйства Египта, и о том, что она станет королевой, никто не помышлял.
Эльза Ли
15:49

Эльза Ли

Дочь иранского шаха Захра стала первой феминисткой в Иране

Дочь иранского шаха Захра стала первой феминисткой в Иране

Захра была дочерью шаха Насреддина, и использовала свое положение, чтобы добиться равных прав для женщин.
Эльза Ли
15:44

Эльза Ли

От принца до нищего: печальная жизнь османского шехзаде Ахмеда Нури

От принца до нищего: печальная жизнь османского шехзаде Ахмеда Нури

Жизнь Ахмеда Нури, сына султана Абдул Хамида началась во дворце, а закончилась в подворотне от голода.
Эльза Ли
15:38

Эльза Ли

Первая королева Ирана в европейском наряде: удивительная судьба Тадж ол-Молук

Первая королева Ирана в европейском наряде: удивительная судьба Тадж ол-Молук

Тадж ол-Молук была официальной королевой Ирана и женой шаха Реза Пехлеви, а также исламской феминисткой.
Эльза Ли
15:33

Эльза Ли

Афганский шах Аманнула-хан распустил гарем ради единственной жены Сорайи Тарзи

Афганский шах Аманнула-хан распустил гарем ради единственной жены Сорайи Тарзи

Они поженились, когда девушке было только 14 лет, а будущему правителю 21, но это была любовь на всю жизнь.