Последний китайский император Пу И подчинялся простой наложнице

У Пу И воспитательницей была назначена наложница Дуань Кан, которая просто помыкала юным правителем.

Известен случай, когда Пу И нарядился в чулки и военную форму английского пошива, за что Дуань Кан набросилась на него с криками.

Император, идя на встречу с ней, справлялся у евнухов о ее расположении духа, такой страх она у него вызывала.

Дуань Кан довела до самоубийства мать Пу И, уволила императорского врача, и даже заставила его жениться на выбранной ею девушке.

Умерла Дуань Кан в 1924 году, когда свергнутого Пу И прогнали из запретного города в Пекине.