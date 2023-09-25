Афганский шах Аманнула-хан распустил гарем ради единственной жены Сорайи Тарзи

15:33 2023-09-25
Афганский шах Аманнула-хан распустил гарем ради единственной жены Сорайи Тарзи

Они поженились, когда девушке было только 14 лет, а будущему правителю 21, но это была любовь на всю жизнь.

У них за годы брака родилось 6 дочерей и 4 сына, из которых младшая дочь Индия жива до сих пор и ведет просветительскую деятельность.

Сорайя была первой женой короля, разделившей его политический статус и взгляды на женскую эмансипацию.

За время правления Сорайя создала центр помощи жертвам домашнего  насилия, больницы, школы и даже театр, где могли выступать женщины.

Королева не стеснялась придерживаться европейского дресс-кода и при поддержке мужа выступала за то, чтобы женщины не покрывали лица.

После свержения Аманулла и Сорайя бежали сначала в Индию, а потом в Италию: она пережила мужа на 8 лет и умерла в 1968 году.

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