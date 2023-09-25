Первая королева Ирана в европейском наряде: удивительная судьба Тадж ол-Молук

15:38 2023-09-25
Первая королева Ирана в европейском наряде: удивительная судьба Тадж ол-Молук

Тадж ол-Молук была официальной королевой Ирана и женой шаха Реза Пехлеви, а также исламской феминисткой.

Кроме нее у шаха было еще 3 жены, но по влиянию они не могли сравниться с Тадж ол-Молук.

В 1936 году она впервые появилась на публике в европейском наряде без чадры. Это был смелый шаг, призванный убедить женщин снять традиционные закрытые одежды.

После 16 лет правления шаха свергли, и он уехал в ЮАР, но к тому моменту они с Тадж ол-Молук были уже в разводе. Она осталась в Иране при дворе своего сына Мохаммеда Реза Пехлеви.

Когда случилась исламская революция, бывшая королева перебралась к дочери в США, и дожила там до почтенных 86 лет.

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