От принца до нищего: печальная жизнь османского шехзаде Ахмеда Нури

15:44 2023-09-25
От принца до нищего: печальная жизнь османского шехзаде Ахмеда Нури

Жизнь Ахмеда Нури, сына султана Абдул Хамида началась во дворце, а закончилась в подворотне от голода.

Шехзаде с детства проявлял незаурядные способности к живописи, несмотря на то, что получил военное образование, как и все османские принцы.

В 1900 году, когда ему было 22 года он женился на незнатной дочери майора Фарийе Зишан Ханым. У пары не было детей, но Ахмед Нури так и не взял себе вторую жену.

После свержения монархии в Турции в 1909 году Ахмед Нури с женой временно переселились к его сестре.

В 1919 году между супругами произошла размолвка и 5 лет Фарийе прожила у своей сестры, но потом все же вернулась к мужу.

Вместе они уехали в ссылку в Италию в 1924 году. Фарийе умерла в 1940 году, а Ахмед пережил ее на 4 года и умер от голода на улице, не имея возможности заработать на пропитание.

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