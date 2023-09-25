Дочь иранского шаха Захра стала первой феминисткой в Иране

15:49 2023-09-25
Дочь иранского шаха Захра стала первой феминисткой в Иране

Захра была дочерью шаха Насреддина, и использовала свое положение, чтобы добиться равных прав для женщин.

Она была одной из самых образованных женщин Востока, но в первый раз ее выдали замуж в 13 лет по выбору отца, что очень возмущало девушку. Брак был несчастливым, хоть в нем и родилось 4 детей, и Захра сама инициировала развод.

Два последующих мужа тоже не подарили Захре личного счастья, и она сосредоточилась на борьбе за равные для женщин права с мужчинами.

Она была первой знатной женщиной, снявшей хиджаб, и основала тайное общество освобождения женщин в 1910 году. Известно, что Захра возглавляла марш за женские права и была за установление конституционной формы правления в стране.

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