Дочь иранского шаха Захра стала первой феминисткой в Иране

Она была одной из самых образованных женщин Востока, но в первый раз ее выдали замуж в 13 лет по выбору отца, что очень возмущало девушку. Брак был несчастливым, хоть в нем и родилось 4 детей, и Захра сама инициировала развод.

Два последующих мужа тоже не подарили Захре личного счастья, и она сосредоточилась на борьбе за равные для женщин права с мужчинами.

Она была первой знатной женщиной, снявшей хиджаб, и основала тайное общество освобождения женщин в 1910 году. Известно, что Захра возглавляла марш за женские права и была за установление конституционной формы правления в стране.