Королева поневоле: несчастливая личная жизнь Назли Сабри

Первые два брака Назли не принесли ей счастья, и закончились разводами. В 1919 году на нее обратил внимание правитель Египта Фуад, и они поженились.

Муж буквально заставлял Назли сначала родить сына Фарука, а потом еще четырех дочерей в обмен на королевский титул. Но отношения между супругами оставались напряженными, ведь Назли очень тяготил ограниченный образ жизни в гареме.

В 1936 году султан умер, на престол взошел ее сын Фарук, который также стал ограничивать мать в ее желании вступить в повторный брак.

Но впоследствии Назли все же перебралась в США к дочерям и даже сменила веру на христианскую, став Мэри Элизабет.