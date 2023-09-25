Королева поневоле: несчастливая личная жизнь Назли Сабри

15:55 2023-09-25
Королева поневоле: несчастливая личная жизнь Назли Сабри

Назли была дочерью министра сельского хозяйства Египта, и о том, что она станет королевой, никто не помышлял.

Первые два брака Назли не принесли ей счастья, и закончились разводами. В 1919 году на нее обратил внимание правитель Египта Фуад, и они поженились.

Муж буквально заставлял Назли сначала родить сына Фарука, а потом еще четырех дочерей в обмен на королевский титул. Но отношения между супругами оставались напряженными, ведь Назли очень тяготил ограниченный образ жизни в гареме.

В 1936 году султан умер, на престол взошел ее сын Фарук, который также стал ограничивать мать в ее желании вступить в повторный брак.

Но впоследствии Назли все же перебралась в США к дочерям и даже сменила веру на христианскую, став Мэри Элизабет.

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