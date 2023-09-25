Люся Чеботина рассказала порталу «А теперь внимание!» о махинациях, которые она проделывала в юности

«Был единственный раз, когда я не была пай-девочкой, мне было 17 с половиной лет. У моей подруги был тогда день рождения, ей исполнилось 16, и нам подделали паспорта, чтобы мы прошли в клуб.

Я прямо сейчас помню, как я ужасно выглядела и смешно с этой копией паспорта, где в фотошопе поменяна дата рождения. Но это был единственный раз, когда я шалила. Кстати, мы тогда не пили, мы просто хотели попасть в клуб. И вот мы посидели там с фруктовой тарелкой, и нас ее мама забрала домой», — рассказала знаменитость.