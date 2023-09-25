Дочь Анастасии Волочковой отказалась звать маму на 18-летие

После расставания с Вдовиным она какое-то время воспитывала свою девочку, однако в подростковом возрасте, когда конфликты с звездной матерью сильно обострились и участились, Ариадна решила переехать к своему отцу.

Бывшая прима-балерина хотела бы побывать на празднике, но Ариадна приглашать звездную мать не стала.

Отказ Ариадны сильно задел чувства Анастасии.

Волочкова записала несколько эмоциональных видеосообщений, которые выложила в своих личных многочисленных соцсетях.