Сексолог объяснила страсть Бритни Спирс к эротике психологической травмой

Сексолог Лариса Никитина убеждена, что каждая знаменитость имеет другой склад психики и характера, нежели обычный человек.
Что касается Бритни Спирс, то в ее жизни было столько потрясений, что врагу не пожелаешь.
По мнению Никитиной, весь этот стресс повлиял на селебрити, но танцы ее специалист симптомом отклонений назвать не может.
Врач отметила, что 40-летняя Спирс пребывает в отличной форме и "пиарится на тему секса", как и многие ее коллеги-артисты.
Эксперт не исключила, что поведение звезды мировой сцены может быть криком души, "невыплаканной" боли.
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