Сексолог объяснила страсть Бритни Спирс к эротике психологической травмой

Сексолог Лариса Никитина убеждена, что каждая знаменитость имеет другой склад психики и характера, нежели обычный человек.

Что касается Бритни Спирс, то в ее жизни было столько потрясений, что врагу не пожелаешь.

По мнению Никитиной, весь этот стресс повлиял на селебрити, но танцы ее специалист симптомом отклонений назвать не может.

Врач отметила, что 40-летняя Спирс пребывает в отличной форме и "пиарится на тему секса", как и многие ее коллеги-артисты.

Эксперт не исключила, что поведение звезды мировой сцены может быть криком души, "невыплаканной" боли.