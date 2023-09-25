«Собака старая»: Шуру разнесли в пух и прах после скандала с Карнавал

19:40 2023-09-25
«Собака старая»: Шуру разнесли в пух и прах после скандала с Карнавал

Бывшая жена Гуфа и блогерша Айза неожиданно разнесла певца Шуру после его конфликта с Валей Карнавал и посоветовала достойно уйти со сцены, а также публично назвала «старой собакой».

«Но нет! Этих стариков вечно откапывают, тащат в телевизор и позволяют хамить людям! Фу, Шура! И да, я уверена, что многие популярные люди как дети, которые не хотят взрослеть (я такая же, мне тяжело это дается), но этого надо хотеть! Я без эйджизма! Мужик 50 лет огрызается как собака старая, хамит! И считает себя лучше других!», — разгневалась Айза в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в попытке создать инфоповоды многие артисты становятся «клоунами» и посещают сомнительные программы.

«Короче, позор Шуре. А Валя, раз уже зашла в эту грязь, перестает вестись на старческие провокации звезд, которые с внуком сидеть должны, а не с детьми в телевизорах сраться», — добавила Айза.

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