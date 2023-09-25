Места в СССР, где хамить и унижать окружающих было принято

Обозлиться в СССР можно было с самого утра при поездке в городских автобусах, которые были постоянно переполненными.

Что касается советских автомобилистов, то среди них было не принято пропускать людей на пешеходном переходе. Не считали владельцы машин зазорным припарковаться, к примеру, на детской площадке.

Ну и, конечно, магазины. Продавец в СССР - большой человек, ведь у нее был доступ к дефицитным товарам, а потому хамить покупателям - "святая обязанность".

Коммунальные квартиры - еще одно "советское удовольствие". Ругань между соседями - привычное дело.