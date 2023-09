Единственная в истории русская песня, попавшая в британский хит-парад

Дело было так: русский романс "Дорогой длинною, да ночкой лунною" переложил на английский язык певец из Бронкса с русскими корнями Юджин Раскин.

Название английской версии песни - "Those Were the Days". Широкую же популярность композиция получила благодаря Полу Маккартни.

Музыкант предположил, что, если трек исполнит Мэри Хопкин - фольклорная исполнительница из Уэльса, то это будет хит.

Маккартни не ошибся! Хопкин с "Those Were the Days" заняла 1-ую строчку британского хит-парада.