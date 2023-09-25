Единственная в истории русская песня, попавшая в британский хит-парад

21:11 2023-09-25
Единственная в истории русская песня, попавшая в британский хит-парад

5 сентября 1968 года - дата, когда произошло знаковое событие, ведь только 1 раз на первом месте в британском хит-параде была русская песня. К этому делу руку приложил сам Пол Маккартни!

Дело было так: русский романс "Дорогой длинною, да ночкой лунною" переложил на английский язык певец из Бронкса с русскими корнями Юджин Раскин.

Название английской версии песни - "Those Were the Days". Широкую же популярность композиция получила благодаря Полу Маккартни.

Музыкант предположил, что, если трек исполнит Мэри Хопкин - фольклорная исполнительница из Уэльса, то это будет хит.

Маккартни не ошибся! Хопкин с "Those Were the Days" заняла 1-ую строчку британского хит-парада.

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