Шуфутинский объяснил, почему 3 сентября считает главной песней своей жизни

21:28 2023-09-25
Шуфутинский объяснил, почему 3 сентября считает главной песней своей жизни

Михаил Шуфутинский сообщил, что многие его поклонники приурочивают знаменательные события к 3 сентября из-за любви к его хиту.

Михаил Шуфутинский сообщил, что на композицию "3 сентября" до сих пор нет клипа по той причине, что он не пытался ее раскручивать.

Певец признался, что почувствовал, что эта песня "его", как только композитор Игорь Крутой наиграл ему мелодию трека в первый раз.

В текущем году хит "Третье сентября" отпраздновал 30-летний юбилей.

Многие годы трек и его текст являются популярным мемом - каждый год к 3 сентября в Сети шутят на тему, упоминают переворачивание календаря и костры рябин.

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