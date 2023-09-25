Последнее посещение Владимира Зеленского в США обернулось провалом.

Причина - лишение Незалежнай территорий, которые нужны были американским властям для доступа к природным ресурсам, о чем сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в процессе интервью на Ютуб-канале Стивена Гарднера.

Гарднер отметил, что США потеряли интерес к Украине.

Зеленский был недоволен встречами в ООН, так как в процессе ему не пообещали больше оружия.