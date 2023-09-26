Киркоров рассказал, что мог бы быть женат на популярной артистке: и это не Пугачева

Филипп Киркоров сообщил, что его любимая мама Виктория Марковна мечтала женить его то на Азизе, то на Миле Романиди.

Известно, что последняя была в фаворитках родительницы певца.

Мать Филиппа Бедросовича утверждала, что голоса сына и Романиди красиво сливаются, когда они поют дуэтом.

Киркоров отмечает, что не женился на коллеге, но отношения у них замечательные. Артисты до сих пор общаются.

Совсем недавно Романиди устраивала вечеринку, куда пригласила приятеля. Кстати, на празднике была и Азиза.