Киркоров рассказал, что мог бы быть женат на популярной артистке: и это не Пугачева

08:45 2023-09-26
Киркоров рассказал, что мог бы быть женат на популярной артистке: и это не Пугачева

Дело в том, что мать Филиппа Киркорова мечтала видеть сына мужем одной популярной исполнительницы.

Филипп Киркоров сообщил, что его любимая мама Виктория Марковна мечтала женить его то на Азизе, то на Миле Романиди.

Известно, что последняя была в фаворитках родительницы певца.

Мать Филиппа Бедросовича утверждала, что голоса сына и Романиди красиво сливаются, когда они поют дуэтом.

Киркоров отмечает, что не женился на коллеге, но отношения у них замечательные. Артисты до сих пор общаются.

Совсем недавно Романиди устраивала вечеринку, куда пригласила приятеля. Кстати, на празднике была и Азиза.

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