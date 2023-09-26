Александра Грант рассказала о теплых отношениях со своим возлюбленным Киану Ривзом

09:03 2023-09-26
Александра Грант рассказала о теплых отношениях со своим возлюбленным Киану Ривзом

Голливудский актер Киану Ривз и художница Александра Грант встречаются давно. Сначала они дружили, а позднее полюбили друг друга.

Возлюбленной Киану Ривза Александре Грант 50 лет, а встречается пара с 2011 года, когда работали над совместной книгой.

Киану не только любимый мужчина для Александры, но и личность, чья деятельность и поступки вдохновляют художницу на новые достижения, о чем сообщает издание People.

Грант называет избранника очень добрым и трудолюбивым человеком, а смотреть, как он преодолевает трудности на своем пути, одно удовольствие.

Интересно, что съемки в кино не мешают артисту заниматься музыкой. Группа "Dogstar", лидер которой Киану, намерена выпустить студийный альбом "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees". Релиз сборника должен состояться 6 октября текущего года.

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