Солист Bakstreet Boys Эй Джей Маклин похвастался, что празднует 2 года трезвости

Борьба с пристрастием к спиртному дается исполнителю Эй Джею Маклину нелегко, но он смог выдержать уже 2 года без горячительных напитков, что считает своей победой.

В интервью изданию People музыкант признался, что осознал свою проблему в 2017 году, когда его группа "Backstreet Boys" находилась в Лас-Вегасе.

Страдая пагубной привычкой, исполнитель потерял 12 близких ему людей.

С конца весны текущего года Маклин находился на 10-недельной реабилитации в специализированной клинике. Данный курс имел профилактическую направленность.