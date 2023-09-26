Секрет успеха Тома прост: Как рассказывает сам актер, с детства он был хорошим вруном

09:36 2023-09-26
Секрет успеха Тома прост: Как рассказывает сам актер, с детства он был хорошим вруном

Собственно актером он стал только потому, что в школе ему понравилось врать, а теперь он получает от этого не только удовольствие, но деньги.

По словам актера, истории героев часто скучные и лишены реалистичности, поэтому его привлекают мрачные ребята с темным прошлым, их можно примерить на себя и неплохо развернуться.

Впрочем Харди любит упоминать, что в начале "Табу" и в том же "Дюнкерке" он играет хороших парней, так что клише злодея на нем ставить не нужно. Лучшим доказательством годности Харди служит Кристофер Нолан.

Знаменитый режиссер в каждом интервью признается Харди в любви и заявляет, что специально цепляет на него маску, так как Том показывал невероятную игру даже не используя лицо.

В 15 лет Харди и его друга задержали за угон машины и лишь чудом он не сел в тюрьму, у Тома, помимо всего прочего, был с собой еще и пистолет.

Сам актер не раз заявлял, что толком не помнит всего, что происходило с ним до 25 лет, что это туман из разрозненных воспоминаний, где было все.

Как-то раз Том был в Лос-Анджелесе и шел на встречу с одним из режиссеров, но проснулся голым рядом с голым мужчиной, которого не знал.

Помогла лечебница, именно там в 28 лет Том осознал, что ломает жизнь.

Из реабилитации вышел другой человек, которого мы и знаем по блистательной карьере.

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