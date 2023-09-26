Любовь — это не просто романтика

Марго Робби призналась, что чуть не ушла из профессии из-за обратной стороны славы

Мир не увидел бы картину "Барби", ставшую лидером мирового проката в этом году, если бы исполнительница главной роли Марго Робби оставила актерство еще во время съемок "Волка с Уолл-стрит".