Всё ради того, чтобы его слепая жена услышала их чудесный аромат и вышла из депрессии.
Любовь — это не просто романтика
10:06 2023-09-26
Муж потратил целых два года своей жизни, усердно сажая тысячи ароматных цветов.
15:17
Наталья Гончарова
Тэйлор Свифт выгнала всех из ресторана, чтобы спокойно поужинать со своим возлюбленным Трэвисом Келси
Известные личности иногда поражают своими выходками. Так, известная исполнительница Тэйлор Свифт решила избавиться от навязчивого внимания со стороны посетителей ресторана, выкупив все заведение на вечер.
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