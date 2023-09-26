Как проходил эксперимент «Проекта Эбигейл»

10:11 2023-09-26
Как проходил эксперимент «Проекта Эбигейл»

После Второй мировой войны американцам достались документы из научных лабораторий Рейха, которые содержали информацию о создании сверхчеловека.

Этот идеальный солдат должен был быть нечувствительным к боли, сильным, выносливым и безраздельно преданным своим создателям.

С таким амбициозным проектом было решено начать серьезные исследования. На ведение проекта был поставлен доктор Альберт Вестер, у которого уже были значительные наработки.

Однако для проверки на практике требовался подходящий кандидат, который был бы и образованным, и мотивированным, и полностью доверял Вестеру.

Но найти такого человека было непросто, так как идея создания суперчеловека вызывала скепсис, особенно в середине 20 века.

В итоге доктор Вестер принял решение провести эксперимент над своей собственной дочерью, Эбигейл Вестер.

Она была студенткой колледжа и активно участвовала в научной работе отца. Девушку изолировали в одном из боксов в Зоне 51 и начали трансформировать её в сверхчеловека.

В её организм вводились разнообразные препараты, включая как гормональные, так и абсолютно секретные. Со временем видимые изменения не заставили себя ждать.

Кожа Эбигейл стала сморщиваться, челюсти стали более массивными, а её внешность радикально изменилась.

Через несколько месяцев существо, которое было ранее человеком, уже сложно было назвать человекоподобным.

Эбигейл потеряла рассудок, её поведение стало агрессивным, а её действия напоминали поступки животных.

Таким образом, жизнь девушки превратилась в жуткую и невероятно опасную историю, окутанную мраком таинственности и загадочности.

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