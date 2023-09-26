Слепому исполнителю оперы Андреа Бочелли исполнилось 65 лет

22 сентября оперному певцу исполнилось 65 лет.

Причина слепоты Андреа Бочелли - врожденная глаукома. Недуг мог помешать артисту заниматься любимым делом, но, к счастью, этого не случилось.

Исполнитель оперы рассказал, что ему часто задают вопрос связаны ли его недуг и пристрастие к музыке.

Музыкант признается, что слепота не определяет его выбор, его предназначение.

Известно, что широкую популярность Бочелли получил в 1992 году, когда ему было 34 года. Талантливого коллегу "продвинул" Лучано Паваротти.