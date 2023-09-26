Борода 32-летнего Лэнса Вутона из Кентукки его гордость и заработок

Лэнсу понадобилось 5 лет, чтобы отрастить свою бороду.

Он начал отращивать бороду в июне 2014 года, чтобы дополнить костюм пирата, который он планировал надеть на Хэллоуин.

Тогда он ещё не знал, что его борода позволит ему участвовать в соревнованиях по всему миру.

Он был удостоен второго места за натуральную бороду в США и занял четвёртое место за самую длинную натуральную бороду в мире.

Лэнс не планирует сбривать бороду в ближайшее время, поскольку она привлекла к нему внимание мировых спонсоров и позволила ему путешествовать по всему миру.