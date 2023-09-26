Сан-Франциско на пути к рекорду смертности от передозировки, наркоманы умирают на улицах

10:35 2023-09-26
Сан-Франциско на пути к рекорду смертности от передозировки, наркоманы умирают на улицах

Согласно недавнему отчету главного судмедэксперта Сан-Франциско, с 1 января по 31 августа в Золотом городе произошло 563 смертельных случая от передозировки.

Это ставит город на путь к 845 смертельным случаям от передозировки в 2023 году, сообщила San Francisco Chronicle, что намного превысит рекордные 725 в 2020 году.

Местный дилер рассказал the Chronicle, что наркоманы вольны принимать свои собственные решения.

"Мне наплевать на передозировки", - сказал репортеру Chronicle дилер средних лет, передавая фентанил женщине за 10 долларов.

И добавил: Ты сам выбираешь, засунуть это дерьмо себе в рот. Это твое дело. Мне нужно зарабатывать свои деньги.

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