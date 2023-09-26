Было неловко и все пялились: «Волк с Уолл-стрит»

После нескольких стопок Робби раскрепостилась и блестяще выполнила поставленную задачу.

Кому-то из съемочной группы пришла в голову идея снять страх алкоголем, и это сработало.

“Интердевочка”

Актриса Елена Яковлева, исполняющая главную роль в фильме, была категорически против близких сцен с партнером.

Тогда Тодоровский решил снимать эпизод с японцем без самого мужчины в кадре.

Съемочная группа качала диван, на котором лежала Яковлева, чтобы создать имитацию акта. Те, кто видел воочию эти съемки, до сих пор вспоминают их со смехом.