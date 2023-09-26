Элвису Пресли в начале его карьеры без конца твердили, что он не умеет петь

История неудач Элвиса Пресли повторялась из прослушивания в прослушивание, когда все твердили, что он не умеет петь.
Уверенность музыканта достичь высот в любимом деле таяла с каждым днем.
Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы Пресли не попал на прослушивание к продюсеру Сэму Филлипсу. Удивительно, но и в тот раз выступление Элвиса не поразило комиссию, но продюсер все же решил дать шанс молодому человеку, почувствовав в том потенциал.
Во время перерыва парень пел с музыкантами за кулисами, когда чувствовал себя свободно и спокойно, свидетелем чего был Филлипс, который был впечатлен увиденным.
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