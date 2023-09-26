Ногти 25 см, как символ высокого социального статуса в императорском Китае

Китайская аристократия отращивала ногти длиной до 25 сантиметров, но, как правило, не на всей руке, а на 1-2 пальцах. Для того, чтобы они не ломались, изготавливали специальные украшенные орнаментами и символикой чехлы хучжи.

Если у человека не было длинных ногтей, сразу становилось очевидным, что он вынужден работать, чтобы прокормить себя. Это объясняет и пристрастие современных китайцев к длинным ногтям.

В Поднебесной и сегодня нередко можно встретить состоятельных мужчин с длинными ногтями на мизинце.