Чтобы розовые кусты легче перенесли зимние холода, проведите в сентябре простое их опрыскивание

В первую очередь это, конечно, обрезка и покрытие качественным укрывным материалом от холода. Но это не единственное, что нужно сделать в рамках подготовки к зимовке.

Сентябрь самое время для проведения опрыскивания кустарников борной кислотой. Это средство оказывает на розы общеукрепляющий эффект, и повышает иммунитет растения.

Наилучшим временем для процедуры будет период, когда на кусте все еще сохраняются листья.