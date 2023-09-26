Собираем урожай свеклы и моркови: как можно понять, что овощи уже созрели

13:41 2023-09-26
Собираем урожай свеклы и моркови: как можно понять, что овощи уже созрели

Главным ориентиром в вопросе созревания является сорт овощей: ранне-, средне-, и позднеспелый.

Ранним сортам достаточно 60-80 дней для созревания, но они не пригодны для длительного хранения. Среднеспелые можно выкапывать ближе к началу сентября.

Длительность их созревания составляет 110-135 дней. Позднеспелые морковь и свекла оптимально подходят для хранения на зиму.

Но расти они будут достаточно долго: от 120 дней с момента посадки и более. Очень важно выкапывать овощи до того, как ботва начнет желтеть и вянуть. Что же касается температуры, то собрать урожай важно до наступления заморозков.

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