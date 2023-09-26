Диетолог предупредила, что миндаль без термообработки может быть ядовитым

В этом полезном орехе среди прочего содержится цианогликозид амигдалин, трансформирующийся в процессе распада в синильную кислоту. А она является очень ядовитым веществом.

Поэтому сырой миндаль употреблять в пищу может быть небезопасно. Особенно в больших количествах.

Разложите орехи на противень и поставьте их в духовку на 10 минут при температуре от 180 градусов. После термообработки орехи можно употреблять в пищу. Ежедневно рекомендуемая норма составляет 30 граммов орехов.