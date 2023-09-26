Ученые назвали день и время, когда умирает больше всего жителей Земли

13:54 2023-09-26
Ученые назвали день и время, когда умирает больше всего жителей Земли

Как показали исследования, чаще всего люди уходят из жизни в декабре или январе.

Ученые Гарвардской медицинской школы выявили четкие закономерности, когда люди чаще всего склонны умирать. Это, уточняет Вокруг света, примерно те же «биологические часы», помогающие ложиться спать и просыпаться, но влияют они и на время смерти.

Согласно исследованиям, чаще всего люди умирают в 11 часов утра. Профессор Клиффорд Сапер рассказал: у всех физиологических процессов есть так называемый циркадный ритм. 

Сапер с коллегами провели эксперименты с участием 1200 здоровых людей 65 лет с разным генотипом. В зависимости от времени, когда они ложились спать и просыпались, время их смерти также отличалось.

При этом выяснилось, что люди с генотипом GG засыпают почти на час позже, а умирают примерно в 18:00, а не в 11:00, как большинство.

Что касается месяца, то чаще кончины регистрируют в декабре и январе. При этом лидирует по смертности 31-е декабря. Не потому, что все в этот день выпивают слишком много или попадают в ДТП. Здесь, уточняют ученые, суть в нарушении привычного образа жизни. 

Другой важный фактор - в том, что люди в такие дни, почувствовав предупреждающий симптом, не спешат обращаться к врачу, и это способствует повышению риска сердечного приступа.

Анализ 39 миллионов смертей также показал, что чаще всего люди умирают в субботу.

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