Ученые назвали день и время, когда умирает больше всего жителей Земли

Ученые Гарвардской медицинской школы выявили четкие закономерности, когда люди чаще всего склонны умирать. Это, уточняет Вокруг света, примерно те же «биологические часы», помогающие ложиться спать и просыпаться, но влияют они и на время смерти.

Согласно исследованиям, чаще всего люди умирают в 11 часов утра. Профессор Клиффорд Сапер рассказал: у всех физиологических процессов есть так называемый циркадный ритм.

Сапер с коллегами провели эксперименты с участием 1200 здоровых людей 65 лет с разным генотипом. В зависимости от времени, когда они ложились спать и просыпались, время их смерти также отличалось.

При этом выяснилось, что люди с генотипом GG засыпают почти на час позже, а умирают примерно в 18:00, а не в 11:00, как большинство.

Что касается месяца, то чаще кончины регистрируют в декабре и январе. При этом лидирует по смертности 31-е декабря. Не потому, что все в этот день выпивают слишком много или попадают в ДТП. Здесь, уточняют ученые, суть в нарушении привычного образа жизни.

Другой важный фактор - в том, что люди в такие дни, почувствовав предупреждающий симптом, не спешат обращаться к врачу, и это способствует повышению риска сердечного приступа.

Анализ 39 миллионов смертей также показал, что чаще всего люди умирают в субботу.