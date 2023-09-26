Костная мука заменит навоз в качестве осеннего удобрения грунта

Костная мука относится к органическим удобрениям, поэтому за зиму полностью разлагается и дает грунту необходимые питательные вещества.

Если вы планируете посадку на участке овощных культур, будет достаточно внести 200 граммов костной муки на квадратный метр почвы. После этого участок нужно в обязательном порядке перекопать.

Под посдаку кустарниковых растений на лунку нужно от 50 до 100 граммов костной муки, а плодовых деревьев 200.Ее также можно применять просто для удобрения садовых деревьев.