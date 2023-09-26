Семья Селин Дион заявила, что певица умирает от синдрома скованности

О том, что Селин Дион страдает редким заболеванием под названием "синдром скованности" или "синдром ригидности", известно не первый день.

Сестра именитой исполнительницы сообщала также, что звезда страдает от болей, но облегчить ее боль нельзя.

А что касается того, что певица умирает, такого никто из ее родственников не говорил. Оказывается, видео, распространившееся в Сети ни более, чем фейк.

Эксперты утверждают, что смерть от "синдрома скованности" наступает крайне редко. Такой исход может быть из-за последствий недуга в виде тромбов, ран из-за неподвижности.